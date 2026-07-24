Ivoris Membayangkan Hidup Sebagai Kerang Lewat Seashell

jpnn.com, AUSTRALIA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia, Ivoris, mempersembahkan single terbaru yang bertitel Seashell.

Dalam lagu tersebut, dia membayangkan kehidupan di luar semua problema duniawi manusia.

Seashell bagaikan manifestasi berbentuk musik dari kemilau laut, ombak yang bergoyang, dan helaan napas sedalam samudra.

Vokal khas Ivoris bersatu padu dengan permainan lembut gitar akustik dan perkusi yang mendayu-dayu.

Lagu itu diproduseri oleh kolaborator, Simon Lam yang telah berkolaborasi dengan Charli xcx, 2charm, dan Cup Sport.

Lirik Seashell mengundang semua pendengar untuk memasuki dunia bertema laut yang diusung dalam perdana Ivoris yang akan rilis pada 4 September 2026.

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“Seashell berawal dari entri diariku. Aku waktu itu sedang memikirkan jika manusia bisa benar-benar bebas dari pergulatan kita untuk mencapai potensi terbaik kita, atau dari rasa takut bahwa waktu akan melewati kita begitu saja. Aku menulis bait berikut, ‘aku ingin menjadi kerang dengan sepasang mata’, dan dari penggalan bait itu lahirlah lagu ini," ungkap Ivoris.

Seashell dirilis menjelang album perdana Ivoris berjudul ‘Pour My Heart Out’ yang siap dirilis pada 4 September 2026.