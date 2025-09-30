IWAKK Walet Emas Muda Dikukuhkan untuk Perkuat Pembangunan Daerah
jpnn.com, BEKASI - Arifin Dwi Wicaksono didapuk sebagai Ketua Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen (IWAKK) Walet Emas Muda.
Pengukuhan itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum IWAKK Walet Emas, Mayjen TNI (Purn) Ibnu Darmawan, dalam acara Gebyar Budaya Walet Emas 2025 di Bekasi, Sabtu (27/9).
Kehadiran wadah baru ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda perantau asal Kebumen yang berada di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Bandung untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah asal.
IWAKK Walet Emas sendiri telah berdiri sejak 2001, dan terus berkembang hingga kini. Jumlah anggotanya makin bertambah, baik dari kalangan tua maupun muda.
Melihat potensi generasi muda yang besar, organisasi induk kemudian menggagas pembentukan IWAKK Walet Emas Muda.
Arifin menegaskan, organisasi ini akan menjadi sarana anak muda Kebumen di perantauan untuk menginisiasi berbagai kegiatan, mulai dari sosial, budaya, hingga membuka peluang investasi bagi Kabupaten Kebumen.
“Kami ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kampung halaman,” ujarnya.
Dia menambahkan, IWAKK Walet Emas Muda akan memperkuat kegiatan organisasi induk dengan semangat baru.
IWAKK Walet Emas Muda resmi dikukuhkan untuk perkuat kontribusi perantau muda asal Kebumen.
