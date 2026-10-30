IWAPI Matangkan MUNAS X, Tatyana Sentani Ditetapkan Sebagai Calon Tunggal Ketua Umum
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) mematangkan persiapan Musyawarah Nasional (MUNAS) X yang akan berlangsung pada 1–3 November 2026 di Hotel Borobudur Jakarta.
Persiapan yang telah dilakukan jauh hari mencakup penyelenggaraan persidangan, penerimaan delegasi, verifikasi administrasi peserta, serta rangkaian kegiatan pendukung.
Lebih dari 1.000 peserta telah mendaftar, melakukan pembayaran, dan terkonfirmasi hadir dalam MUNAS X IWAPI 2026.
MUNAS X menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program, merumuskan arah organisasi, dan menjalankan proses pergantian kepemimpinan melalui musyawarah.
DPP IWAPI menegaskan komitmennya untuk melaksanakan seluruh tahapan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Khusus Organisasi (PKO), serta ketentuan organisasi yang berlaku.
Dengan tagline “Inovatif, Inklusif, Kolaboratif”, MUNAS X mengajak anggota memperkuat kemampuan digital, memperluas partisipasi perempuan pengusaha, dan membangun kemitraan lintas sektor.
DPP IWAPI bersama Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) telah mengumumkan penetapan Tatyana Sentani Sutara sebagai calon tunggal Ketua Umum DPP IWAPI periode 2026–2031 pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Penetapan tersebut dilakukan setelah tahapan seleksi administrasi, verifikasi persyaratan, dan rapat pleno terbatas berdasarkan ketentuan organisasi. Status calon tunggal menjadi dasar bagi Tatyana untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Penetapan Ketua Umum tetap menjadi bagian dari agenda persidangan MUNAS X.
Tatyana Sentani Sutara ditetapkan sebagai calon tunggal Ketua Umum DPP IWAPI periode 2026–2031.
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