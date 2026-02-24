IWIP dan WBN Perkuat Budaya K3 di Kawasan Industri Weda Bay

jpnn.com, MALUKU UTARA - Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama PT Weda Bay Nickel (WBN) dan para tenant di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara, memperkuat penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan operasional.

Langkah ini diposisikan sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif di tengah aktivitas industri yang terus berkembang.

Penguatan budaya K3 tersebut sejalan dengan lima strategi pembangunan budaya K3 yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, meliputi edukasi dan pelatihan, pelibatan pekerja, penguatan sistem dan teknologi keselamatan, inspeksi berkala, serta komitmen kepemimpinan.

Manajemen IWIP dan WBN memanfaatkan momentum Bulan K3 Nasional 2026 sebagai sarana konsolidasi internal guna meningkatkan disiplin dan kesadaran risiko di seluruh lini operasional.

Program ini diikuti oleh perusahaan jasa pertambangan dan tenant yang beroperasi di kawasan tersebut.

General Manager Health, Safety & Environment (HSE) IWIP sekaligus Kepala Teknik Tambang WBN Iwan Kurniawan, menyatakan bahwa budaya K3 hanya dapat terbentuk melalui penerapan yang konsisten dan keterlibatan aktif seluruh elemen perusahaan.

"Momentum Bulan K3 Nasional kami manfaatkan untuk memperkuat kesadaran risiko, disiplin kerja, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan di lingkungan kerja,” ujar Iwan, dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Selama periode 8 Januari hingga 14 Februari 2026, perusahaan menyelenggarakan sejumlah kegiatan edukatif dan partisipatif, antara lain seminar kesehatan, donor darah, Job Safety Analysis (JSA) Challenge, Defensive Driving Challenge.