IWIP dan WBN Perkuat Kompetensi SDM Lokal Lewat Pendidikan dan Pelatihan

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama Weda Bay Nickel (WBN) memperkuat komitmen dalam meningkatkan kompetensi SDM lokal melalui program pendidikan dan pelatihan.

Salah satunya dengan memberangkatkan 30 karyawan, termasuk M. Ilham Wijaya, untuk mengikuti program belajar bahasa Mandarin di Universitas Wenzhou, Tiongkok, selama satu tahun.

Program ini ditandai dengan seremoni pelepasan pada 17 September 2025 di Weda Bay, Maluku Utara. Kesempatan tersebut membuka jalan bagi para karyawan untuk meningkatkan keterampilan bahasa, memperluas wawasan, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis.

Selain pendidikan ke luar negeri, IWIP dan WBN juga rutin menyelenggarakan pelatihan teknis, keselamatan kerja, pengoperasian alat berat, hingga mentoring di unit strategis seperti Business Unit of FeNi dan Power Plant.

Hingga awal 2025, tercatat lebih dari 57.000 tenaga kerja telah mengikuti program pelatihan tersebut.

General Manager Human Resources WBN, Yudhi Santoso, menegaskan pengembangan SDM menjadi pondasi utama dalam membangun industri berkelanjutan.

“Melalui program pendidikan dan pelatihan, kami berharap keterlibatan karyawan maupun masyarakat makin meningkat seiring perkembangan kawasan industri,” ujarnya.

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat juga terus dilakukan melalui program beasiswa, kerja sama dengan perguruan tinggi, hingga rencana pembangunan politeknik di kawasan industri.