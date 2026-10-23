IWIP Dorong Kompetensi Mahasiswa Lewat Program Magang Industri Nikel

jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah melibatkan sekitar 470 mahasiswa dari 11 perguruan tinggi di Indonesia dalam program magang sejak 2022.

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya dari Maluku Utara, untuk mengenal dunia industri nikel sekaligus mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Saat ini, sebanyak 90 mahasiswa tengah mengikuti program magang di berbagai unit kerja IWIP. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, serta mempelajari proses operasional, teknologi, standar kerja, dan prosedur keselamatan di lingkungan industri.

Salah satu peserta magang adalah Iwan Pratama Bumi Laksana, mahasiswa semester tujuh Program Studi Teknik Sipil Universitas Khairun (Unkhair), Ternate.

Dia menjalani magang di Departemen Mining, Divisi Infrastruktur, untuk memahami penerapan ilmu teknik sipil dalam pekerjaan di industri pertambangan.

“Selama kuliah, saya lebih banyak mendapatkan teori, perhitungan, dan tugas. Saya ingin melihat bagaimana ilmu yang selama ini dipelajari diterapkan ketika berhadapan dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya,” ujar Iwan.

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Selain Iwan, terdapat 12 mahasiswa Unkhair yang mengikuti program magang IWIP. Mereka berasal dari program studi Teknik Pertambangan, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil, serta ditempatkan di sejumlah unit kerja, termasuk Bisnis Unit Pembangkit Listrik, Smelter Ferronickel, dan Human Resources Development.

Selama menjalani magang, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman teknis, tetapi juga mengembangkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi. Mereka turut mempelajari penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bagian dari aktivitas di lingkungan industri.