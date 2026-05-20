menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » IWIP Gandeng Perguruan Tinggi Siapkan Talenta Muda Siap Kerja

IWIP Gandeng Perguruan Tinggi Siapkan Talenta Muda Siap Kerja

IWIP Gandeng Perguruan Tinggi Siapkan Talenta Muda Siap Kerja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
IWIP menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa siap kerja lewat program magang. Foto: IWIP

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menggandeng sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk menyiapkan talenta muda yang siap bekerja di sektor industri melalui program magang.

Program tersebut akan dilaksanakan di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, dan ditujukan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa.

Perguruan tinggi yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Politeknik Negeri Jember.

Baca Juga:

Sebelumnya, IWIP juga telah menjalankan program serupa bersama sejumlah perguruan tinggi di Maluku Utara.

General Manager Human Resources Development IWIP Roslina Sangaji, mengatakan program magang ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri.

“Melalui program ini, IWIP tidak hanya membuka akses bagi mahasiswa untuk merasakan praktik kerja, tetapi juga membangun fondasi kolaborasi yang lebih erat antara dunia pendidikan dan sektor industri,” ujar Roslina dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

Menurut Roslina, pengalaman langsung di lingkungan industri akan membantu mahasiswa memahami standar kerja, budaya keselamatan, dan operasional.

Program magang akan berlangsung selama tiga bulan dan terbuka bagi mahasiswa dari berbagai jurusan, seperti Teknik Metalurgi, Teknik Pertambangan, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknologi Informasi, Mekatronika, serta Bahasa dan Budaya Tiongkok.

IWIP menggandeng empat perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa siap kerja lewat program magang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI