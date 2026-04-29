IWIP Perkuat Pemberdayaan Perempuan melalui Lingkungan Kerja Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui penguatan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang setara, aman, dan suportif bagi seluruh karyawan, termasuk perempuan.

IWIP juga membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan berperan aktif di berbagai lini pekerjaan.

General Manager Human Resources Development IWIP, Rosalina Sangadji, mengatakan pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas menyediakan ruang kerja.

“IWIP percaya bahwa pemberdayaan perempuan harus dimulai dari lingkungan kerja yang memberi kesempatan yang sama serta dukungan yang memungkinkan setiap individu berkembang sesuai potensinya,” ujarnya.

Komitmen tersebut tercermin dalam peringatan Hari Kartini 2026 yang digelar pada 21 April.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Perempuan Berdaya, Komunikasi Bermakna” sebagai ruang refleksi dan penguatan peran perempuan.

Dalam acara itu, IWIP menghadirkan sejumlah kegiatan seperti talkshow interaktif, inspirational talk, serta penyuluhan kesehatan perempuan.