IWIP Perluas Hilirisasi, Prabowo Luncurkan 11 Proyek Senilai Rp180 Triliun

jpnn.com, MALUKU - Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memasuki fase baru pengembangan industri setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi senilai Rp180 triliun dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (8/10).

Peluncuran tersebut menandai perluasan ekosistem industri di Weda Bay, mulai dari pengolahan dan pemurnian nikel hingga produksi material baterai, baterai kendaraan listrik, aluminium, alat berat listrik, serta komponen pendukung energi terbarukan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

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Menurutnya, pengembangan industri tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

“Hari ini kami meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi empat proyek industri dan dimulai pembangunan tujuh proyek industri baru, di kawasan ini," ujar Prabowo.

Dari 11 proyek tersebut, empat memasuki tahap komersialisasi, yakni PT Blue Sparking Energy yang memproduksi material baterai kendaraan listrik, PT REPT Battero Energy Indonesia yang memproduksi baterai kendaraan listrik, PT Pioneer Aluminium Industries yang memproduksi aluminium elektrolitik, serta PT XCMG Indonesia Manufacturing yang memproduksi alat berat listrik.

Sementara itu, tujuh proyek baru mencakup pembangunan fasilitas material baterai oleh PT Guang Ching Nickel Cobalt, separator baterai oleh PT Inno Prima Material, elektrolit baterai oleh PT Tinci Materials Indonesia, smelter aluminium oleh PT Weda Bay Aluminium, serta fasilitas peleburan aluminium oleh PT Bintang Karya Aluminium.

Dua proyek lainnya adalah produksi truk listrik oleh PT Foton Guangqing Motor Indonesia dan kaca fotovoltaik untuk panel surya oleh PT Flatsolar Energy Indonesia.