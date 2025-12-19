IWIP Serahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Bantuan tersebut berupa paket logistik kebutuhan dasar serta dukungan pendanaan untuk mendukung penanganan darurat pascabencana.

Bantuan kemanusiaan ini merupakan bagian dari komitmen dan kepedulian IWIP terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.

Perusahaan berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban korban sekaligus mendukung proses pemulihan pada tahap awal.

Bantuan logistik yang disalurkan mencakup bahan pangan pokok, obat-obatan, kebutuhan bayi dan anak, serta perlengkapan sanitasi dan kebersihan.

Seluruh bantuan logistik disalurkan melalui Posko Penerimaan Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Penanggung jawab Posko Penerimaan Bantuan Logistik Halim Perdanakusuma menyampaikan bahwa bantuan yang diterima akan segera dikirimkan ke titik-titik posko penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Penyaluran ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta memperkuat upaya tanggap darurat dan tahap awal pemulihan,” ujar perwakilan BNPB.