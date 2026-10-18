IWL 2026/27: Diwarnai Keluhan Cuaca Panas, Dewa United Women Amankan Poin Penuh Lawan Persikad

jpnn.com, JAKARTA - Tim Dewa United Banten FC membuka Indonesia Women's League (IWL) 2026/27 dengan kemenangan melawan Persikad Depok.

Berlaga di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (18/10) skuad asuhan Dicky Firasat itu menang dengan skor 1-0.

Pada laga ini gol kemenangan tim berjuluk Anak Dewa itu dicetak melalui bunuh diri Daeng Rosma Dwi Rezky pada menit ke-79.

Kemenangan ini disambut positif oleh pelatih Dewa United yakni Dicky Firasat.

Manajer kelahiran 16 Juli 1981 itu menilai anak asuhannya pada laga ini sudah bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan.

Tim asuhannya sempat kewalahan beberapa pemain diaspora dan asing yang dimiliki yaitu Estella Loupatty dan Anna Hirakawa (Jepang) sempat mengeluhkan cuaca panas di Jakarta.

Perlahan setelah keduanya bisa beradaptasi akhirnya Safira Ika Putri Kartini dan kolega bisa mengunci kemenangan di laga perdana.

“Pemain asing kami baru ada dua dan baru datang beberapa pekan ini. Memang masih sering mengeluhkan kepanasan. Kami mencoba melakukan penanganan lebih baik dan berjalan baik di laga ini,” ujar Dicky.