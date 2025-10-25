IZI Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Lewat Program 'Peluk Palestina Tanpa Batas'

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) resmi memberangkatkan delegasi bantuan kemanusiaan bertajuk Peluk Palestina Tanpa Batas menuju Gaza melalui Mesir.

Direktur Utama IZI, Wildhan Dewayana menyatakan delegasi itu dipimpin langsung oleh dirinya bersama tiga anggota rombongan lainnya, yatu Muh. Ardhani, Arman, dan Muh. Fadil.

Misi kemanusiaan ini membawa 10 truk bantuan yang berisi logistik pangan, gandum, dan tenda darurat untuk warga Gaza yang terdampak krisis kemanusiaan.

“Bantuan ini dikirimkan melalui jalur Mesir sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut,” ungkap Wildhan dikutip, Sabtu (25/10).

Selain menyalurkan bantuan langsung ke Gaza, IZI juga memberikan perhatian khusus kepada warga Gaza yang telah mengungsi di Mesir sejak konflik berkepanjangan melanda tanah kelahiran mereka.

Menurut Wildhan, bantuan akan disalurkan kepada para pengungsi yang kini menetap sementara di berbagai titik penampungan di Mesir.

Pada hari pertama agenda misi, delegasi IZI dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi strategis serta mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi dan perkembangan situasi di Gaza, guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” jelas dia.