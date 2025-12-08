menu
JPNN.com » Internasional » Asia Oceania » Izin Operasi Militer Terbit, Perang Thailand Vs Kamboja Dimulai Lagi

Izin Operasi Militer Terbit, Perang Thailand Vs Kamboja Dimulai Lagi

Angkatan Laut Kerajaan Thailand melancarkan operasi mengusir pasukan Kamboja yang disebut telah memasuki wilayah Thailand pada Sabtu dini hari. Foto: Thai Navy Warships

jpnn.com, BANGKOK - Thailand telah mengadopsi resolusi Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang mengizinkan operasi militer baru di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja, kata Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Senin (8/12).

"Dalam mengumumkan resolusi NSC, pemerintah akan melaksanakan langkah-langkah yang telah disepakati," kata Charnvirakul, seperti dikutip portal berita Khaosod English.

"Tindakan militer akan dilakukan dalam segala keadaan, tergantung pada kondisi situasi yang berkembang, dan kami berhak melakukan operasi militer terkait hal-hal lain yang diperlukan," katanya, menambahkan.

Baca Juga:

Konflik di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja meningkat pada akhir pekan dan berlanjut hingga Senin, ketika kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata.

Mengutip juru bicara militer Thailand, Khaosod melaporkan bahwa Kamboja melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Anupong, sehingga Thailand membalasnya dengan serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer Kamboja. (ant/dil/jpnn)

Dewan Keamanan Nasional (NSC) Thailand mengizinkan operasi militer baru di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Kamboja


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
