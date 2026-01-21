Izin TPL Dicabut, Martin Mendorong Percepatan RUU Masyarakat Adat dan Komoditas Khas

jpnn.com - Anggota DPR RI Martin Manurung mendorong percepatan penyusunan RUU Masyarakat Adat dan RUU Komoditas Khas.

Hal itu disampaikan Martin merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan 27 perusahaan lainnya yang dinilai menjadi penyebab bencana ekologis di Sumatra.

Martin mengapresiasi keputusan Presiden tersebut. Namun, harus dilanjutkan dengan kerja-kerja berikutnya dalam pemulihan lingkungan dan perekonomian masyarakat.

"Lanjut dengan menumbuhkembangkan kehidupan bagi masyarakat dengan mengarusutamakan keanekaragaman hayati, kearifan lokal, budaya, serta pertanian dan keindahan Danau Toba," kata Martin.

"Hal ini dilakukan dengan mendorong RUU Masyarakat Adat dan RUU Komoditas Khas," ujar wakil ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Martin mencontohkan, Kawasan Danau Toba dahulunya merupakan daerah penghasil Kemenyan hutan yang cukup besar. Namun, saat ini pohon-pohon kemenyan dibabat dan berkurang sangat banyak.

Selain itu, tanaman kemenyan tidak masuk dalam komoditas yang dilindungi, bahkan harganya juga tidak jelas diatur, sehingga sering dimonopoli oleh pengusaha-pengusaha yang datang dari luar.

"Jika kedua RUU itu menjadi Undang-undang, maka ada jaminan terhadap Masyarakat Adat untuk beraktivitas, bahkan melakukan aktivitas ekonominya yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya," kata anggota DPR dari Dapil 2 Sumut itu.



