jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, J-Rocks akan memeriahkan Hajatan Weeaboo 2026 di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada 28 November 2026.

Hajatan Weeaboo 2026 merupakan ruang temu lintas komunitas pencinta pop kultur atau budaya populer Jepang.

Mengusung konsep perayaan kebudayaan Jepang yang autentik dan meriah, Hajatan Weeaboo tidak hanya menyajikan hiburan visual semata, tetapi juga menjadi wadah apresiasi seni, kuliner, hingga ruang berekspresi bagi ribuan pelaku industri kreatif dan komunitas di Indonesia.

Pesta raya komunitas tersebut menjanjikan ragam aktivitas interaktif yang memanjakan para pengunjung dari berbagai kalangan.

Area Hajatan Weeaboo 2026 akan dibagi menjadi beberapa zona tematik utama yang mencakup kompetisi cosplay sebagai ajang unjuk gigi bagi para cosplayer lokal untuk menampilkan kostum karakter anime, manga, hingga video game populer dengan detail memukau.

Selain itu, terdapat pula tenant kuliner Jepang yang menyajikan ragam makanan khas mulai dari takoyaki, okonomiyaki, ramen, hingga jajanan jalanan ala Matsuri tradisional, serta area pertemuan komunitas yang menjadi titik kumpul resmi bagi berbagai fanbase anime dan kreator konten untuk bertukar jejaring.

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Kemeriahan tersebut makin disempurnakan melalui panggung konser musik.

Deretan penampil lintas generasi dipastikan siap mengentak panggung utama Hajatan Weeaboo berkat kehadiran para musisi papan atas yang sudah tidak asing lagi di telinga para penikmat musik rock dan pop bernuansa Jepang di Indonesia.