J Trust Bank Bangun Kantor Baru 24 Lantai di Pusat Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan gedung kantor pusat yang baru, J Trust Bank City Tower, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, (27/8).

Berlokasi strategis di dekat area Bundaran Hotel Indonesia (HI) di pusat kota Jakarta, menara setinggi 24 lantai ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi dan kehadiran J Trust Bank untuk pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Selain itu, proyek pembangunan ini dipercayakan kepada PT Tatamulia Nusantara Indah (TATA) yang 67% sahamnya dimiliki oleh Toda Corporation dari Jepang.

Hal ini menjadikan pembangunan menara ini memiliki makna yang mendalam sebagai simbol kolaborasi investasi dan bisnis antara Jepang dan Indonesia.

Upacara peletakan batu pertama ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

"Pembangunan J Trust Bank City Tower merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan kami di Indonesia. Hal ini merupakan wujud keyakinan kami yang kuat terhadap masa depan ekonomi Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen jangka panjang J Trust Bank untuk terus tumbuh, berinovasi dan memberikan layanan yang lebih bernilai bagi nasabah kami,” kata Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai.

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Ritsuo menuturkan proyek ini adalah langkah awal dari strategi rebranding J Trust Bank.

"Hal ini bukan sekadar perubahan penampilan atau logo, melainkan sebuah proses untuk memperkuat strategi bisnis, meningkatkan kesadaran merek (brand awareness), dan mengukuhkan posisi kami sebagai mitra keuangan yang terpercaya," ucapnya.