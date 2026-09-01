J Trust Bank Gandeng Atlet Padel Chifumi Sato

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menjalin kerja sama sponsorship selama satu tahun dengan atlet padel profesional asal Jepang, Chifumi Sato.

Dukungan ini untuk menunjang perjalanan Atlet Chifumi Sato dalam membangun karier profesional dengan Indonesia, sebagai basis berkarya serta bersaing di berbagai turnamen padel tingkat internasional.

Sponsorship ini merupakan wujud nyata filosofi dan komitmen J Trust Bank dalam mendukung generasi muda yang gigih memperjuangkan impian dan berani mengembangkan potensinya.

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Semangat Atlet Chifumi Sato dalam meniti karier padel profesional dari Indonesia dinilai sangat selaras dengan nilai kerja keras, disiplin dan pertumbuhan berkelanjutan yang dijunjung tinggi oleh J Trust Bank.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyatakan dukungan kepada Atlet Chifumi Sato tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi di lapangan, tetapi juga diharapkan dapat menghadirkan inspirasi dan motivasi bagi generasi muda, baik di Indonesia maupun Jepang.

“J Trust Bank percaya generasi muda yang berani mengejar mimpi membutuhkan kesempatan dan dukungan nyata untuk berkembang. Atlet Chifumi Sato telah menunjukkan disiplin tinggi serta kegigihan luar biasa dalam membangun karier padel profesional dengan menjadikan Indonesia sebagai basis untuk berkarya dan bertanding," kata Ritsuo.

"Kami berharap dukungan ini dapat membantunya melangkah lebih jauh di kancah dunia sekaligus menginspirasi generasi muda di Indonesia dan Jepang untuk terus berjuang meraih cita-cita,” imbuhnya.

Chifumi Sato bertekad untuk membuktikan kualitasnya tidak hanya lewat prestasi di lapangan, melainkan juga melalui kedisiplinan dalam aktivitas sehari-hari serta proses transformasinya sebagai atlet profesional.