J Trust Bank Hadirkan Gerakan Nyata untuk Lingkungan Melalui Produk Perbankan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) melalui program TORA Green Savings dan Blue Ocean Savings, menjalankan praktik perbankan berkelanjutan ke dalam aksi konkret, mulai dari rehabilitasi mangrove hingga perlindungan satwa laut.

Sepanjang 2025, sebagian kontribusi dari produk tabungan hijau berhasil dihimpun menjadi dana donasi lingkungan.

Dari program TORA Green Savings, terkumpul dana lebih dari Rp59 juta yang kemudian diarahkan untuk mendukung proyek restorasi lingkungan di Indonesia.

Salah satu implementasi utamanya dilakukan bersama Carbon Ethics melalui proyek penanaman mangrove di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu dengan nilai program sekitar Rp17,6 juta.

Program yang dijalankan mencakup pemantauan selama tiga tahun, lengkap dengan laporan monitoring dan evaluasi berkala, serta dashboard pemantauan daring yang memungkinkan perkembangan dan dampak program dapat ditelusuri secara transparan.

Dengan pendekatan tersebut, setiap kontribusi nasabah tidak berhenti pada proses donasi, tetapi menjadi bagian dari perjalanan pemulihan lingkungan yang dapat dipantau manfaat jangka panjangnya.

Komitmen keberlanjutan tidak berhenti di wilayah pesisir. Melalui Blue Ocean Savings, gerakan hijau diperluas ke ranah konservasi laut dan perlindungan biodiversitas.

Hingga akhir 2025, program ini berhasil menghimpun donasi lebih dari Rp73,6 juta yang berasal dari kontribusi perusahaan dan partisipasi nasabah melalui sekitar 310 rekening dari berbagai cabang J Trust Bank.