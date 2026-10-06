J Trust Bank Menggelar Mangrove Planting Ceremony di PIK
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menggelar kegiatan 'Mangrove Planting Ceremony' di Taman Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, bekerja sama dengan CarbonEthics.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR lingkungan J Trust Bank yang berkelanjutan untuk mendukung pemulihan dan perlindungan ekosistem pesisir, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan dalam aksi pelestarian lingkungan.
Melalui program ini, J Trust Bank turut mendukung proyek restorasi mangrove di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu dan Kepulauan Riau, dengan target penanaman sebanyak 500 pohon mangrove.
Inisiatif mangrove ini mencerminkan upaya J Trust Bank dalam menghubungkan keuangan berkelanjutan dengan aksi nyata untuk lingkungan.
Kolaborasi J Trust Bank dengan CarbonEthics telah berlangsung sejak 2024 melalui program TORA Green Savings, TORA Blue Ocean Savings, dan Green Savings.
Melalui kerja sama ini, J Trust Bank dan CarbonEthics turut mendukung pemulihan ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hutan mangrove dalam menjaga keanekaragaman hayati, ketahanan wilayah pesisir, dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi karyawan J Trust Bank untuk terlibat secara langsung sebagai relawan lingkungan.
Sebanyak 33 karyawan dari berbagai divisi berpartisipasi, antara lain Customer Experience, Branch Management, Credit Collection, Corporate Secretary Division, WMPBD, Financial Control, dan ODP 2026 Team.
Inisiatif mangrove ini mencerminkan upaya J Trust Bank dalam menghubungkan keuangan berkelanjutan dengan aksi nyata untuk lingkungan.
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