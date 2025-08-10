jpnn.com, JAKARTA - J99 Corp. bikin sumur air bersih bagi masyarakat di Papua. Ini sebagai bentuk kepedulian pemilik J99 Corp. Shandy Purnamasari kepada masyarakat Papua.

Selama bertahun-tahun warga di Kampung Baru Senggo, Kabupaten Mappi, Papua Selatan tergantung pada air hujan atau mengambil air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

“Sebelum ada sumur, masyarakat di Kampung Baru Senggo hanya mengandalkan air hujan atau mengambil dari sungai. Sekarang mereka merasa sangat bersyukur dan terbantu,” ujar Brand Ambassador MSGLOW Beauty di Papua, Bidan Wike Afrilia dalam keterangannya dikutip Minggu (10/8).

Ketergantungan pada sumber air yang tidak terlindungi ini kerap memicu berbagai masalah kesehatan seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pencernaan.

Bidan Wike mengaku sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Shandy Purnamasari dan MSGLOW Beauty yang ikhlas membantu masyarakat.

"Semoga sumur ini bermanfaat bagi warga sekitar," katanya.

Shandy Purnamasari menyampaikan rasa harunya saat melihat kondisi masyarakat di Papua Selatan. Pihaknya merasa bangga bisa berkontribusi dengan membantu masyarakat sekitarnya.

"Ini baru awal dan kami akan terus membantu serta memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat Papua,” ungkap Shandy.