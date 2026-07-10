Jaane Anjaane Hadir di ANTV Mulai 13 Juli, Angkat Kisah Cinta Penuh Intrik

jpnn.com, JAKARTA - ANTV akan menghadirkan serial India terbaru berjudul Jaane Anjaane mulai Senin, 13 Juli 2026.

Drama tersebut dijadwalkan tayang setiap hari pukul 16.00 WIB dan menjadi bagian dari penguatan deretan program unggulan stasiun televisi tersebut.

Chief Program and Communication Officer ANTV Kiki Zulkarnain, mengatakan kehadiran Jaane Anjaane merupakan komitmen ANTV untuk terus menyajikan tayangan dengan cerita yang emosional dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Kami ingin menghadirkan tayangan yang menghibur dengan alur cerita yang kuat, emosional, dan relevan. Serial ini mengisahkan dua karakter berbeda yang dipersatukan takdir demi kebahagiaan keluarga," ujar Kiki, dalam keterangannya, Kamis

Jaane Anjaane mengangkat kisah Reet yang diperankan Ayushi Khurana, seorang jurnalis cerdas yang menjunjung tinggi keadilan.

Dia dipertemukan dengan Raghav, karakter yang dimainkan Bharat Ahlawwat, seorang pengusaha muda kaya raya dengan sifat keras kepala dan temperamental.

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Meski memiliki kepribadian yang bertolak belakang, Reet dan Raghav sama-sama memiliki ikatan kuat dengan keluarga serta menyimpan trauma masa lalu yang memengaruhi perjalanan hidup mereka.

Konflik bermula ketika sebuah video viral memperlihatkan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Dhruv, adik Reet, terhadap Unnati, adik Raghav. Peristiwa itu memicu kemarahan Raghav yang merasa keluarganya dipermalukan.