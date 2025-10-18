Jababeka Golf Perkenalkan Outdoor Wedding, Hadirkan Venue Romantis & Elegan
jpnn.com, CIKARANG - Jababeka Golf & Country Club di Cikarang menghadirkan pesta pernikahan di tengah hamparan lapangan golf dan pepohonan palem yang hijau dengan suasana yang romantis dan elegan.
Nuansa tersebut dihadirkan di Jababeka Wedding Expo 2025, di Jababeka Golf & Country Club pada Rabu (14/10).
Pameran pernikahan yang digelar oleh Jababeka Golf & Country Club ini menghadirkan puluhan vendor pernikahan profesional dari Jabodetabek.
Mulai dari wedding organizer, penyedia dekorasi, gaun pengantin, makanan (test food), hingga paket venue outdoor.
Di antaranya ialah Aulia Wedding, Anita Wedding, Daneend Decoration, D One Wedding Organizer, Big Wedding Organizer, Queen Wedding Organizer, Sky Wedding, D'Sans WO, History Wedding, Clara Wedding, Biaz Production, dan Kuantum Saga.
Direktur Utama Jababeka Golf & Country Club Hyanto Wihadhi, menjelaskan tujuan pameran ini bukan hanya mempertemukan para vendor profesional dan berkualitas saja.
Tetapi juga menghadirkan wadah inspirasi bagi calon pengantin untuk mendapat semua kebutuhan pernikahan.
“Kami ingin, ketika calon pengantin pulang dari pameran ini, mereka bisa langsung membayangkan, merencanakan atau mewujudkan pernikahan impian mereka,” kata Hyanto Wihadhi.
Jababeka Golf & Country Club siap mewujudkan impian pernikahan para calon pengantin dengan berbagai konsep pernikahan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Disindir Lewat Lagu Tentang Poligami, Kiwil Justru Asyik Berjoget di Pernikahan Anak
- Pengadilan Batalkan Pernikahan Kades YN, Dugaan Buku Nikah Palsu Menguat
- Menikah, Begini Penampillan Nadin Amizah dengan Gaun Merah Muda
- Kemenag Targetkan Dua Juta Pencatatan Nikah Tahun Ini
- Brisia Jodie dan Chef Alden Dikabarkan Segera Menikah
- Gedung Serbaguna RM Sri Melayu Palembang Terbakar, Panggung Pernikahan Hangus