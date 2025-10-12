menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Jabar Bakal Punya PLTSa yang Didanai Penuh oleh Danantara

Jabar Bakal Punya PLTSa yang Didanai Penuh oleh Danantara

Jabar Bakal Punya PLTSa yang Didanai Penuh oleh Danantara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Diskominfo Jabar

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana membuat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di seluruh wilayah, salah satunya di empat daerah aglomerasi.

Nantinya dalam proses pembangunannya melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Adapun empat kawasan aglomerasi itu yakni Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor - Depok, Kota Bekasi - Kabupaten Bekasi, Purwakarta - Karawang - Subang - Kota Bandung - Cimahi - Cianjur - Sukabumi - Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sampai saat ini pembahasan untuk membangun PLTSa tengah berproses.

Pembahasan juga mengenai nasib TPA Sarimukti yang masih jadi masalah dalam penanganan persoalan sampah di wilayah Bandung Raya.

"Seluruh wilayah-wilayah itu diharapkan bisa selesai seluruh persiapannya, hari ini sedang dipersiapkan adalah untuk Sarimukti," kata Dedi, dikutip Minggu (12/10/2025).

Baca Juga:

Dedi menjelaskan, pembangunan empat PLTSa oleh Danantara itu ditargetlan dimulai pada 2027. Meski begitu, Dedi berharap bisa lebih cepat.

"Itu paling lama, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu 1,5 tahun atau 1,6 tahun," ucapnya.

Pemprov Jabar berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di empat daerah aglomerasi yang didanai Danantara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI