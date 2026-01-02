Jabar Disambar 8 Juta Petir Selama 2025, Kabupaten Sumedang Paling Rawan

jpnn.com, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Bandung mencatat ada jutaan kali petir menyambar wilayah Jawa Barat selama 2025.

Kabupaten Sumedang menjadi daerah yang paling banyak disambar petir dibandingkan wilayah lainnya.

"BMKG Stasiun Geofisika Bandung mencatat 8.642.348 kejadian petir di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya selama periode tahun 2025," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung Teguh Rahayu dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Ayu -sapaannya- mengatakan berdasarkan data yang dihimpun oleh BMKG Geofisika Bandung, petir paling banyak ditemukan pada bulan Mei. Sementara, bulan lainnya, intensitas petirnya tak sebanyak Mei 2025.

"Aktivitas sambaran petir sepanjang periode tersebut menunjukkan pada bulan Mei 2025 merupakan aktivitas tertinggi sebanyak 1.236.093 kejadian," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, ada 791.863 kejadian petir biasa dan petir Cloud To Ground Negatif CG (-) 444.230 kejadian.

"Sementara itu jumlah kejadian terendah terjadi pada Juli 2025 sebanyak 156.470 kejadian petir," tuturnya.

Kemudian, berdasarkan data kejadian petir yang diperoleh BMKG, sambaran petir tertinggi terjadi di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.800.024 kejadian, Kabupaten Majalengka sebanyak 759.578 kejadian.