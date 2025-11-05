Jabar Etno Fest #1 di Sumedang: Merawat Tradisi, Menyemai Inspirasi Generasi

jpnn.com, SUMEDANG - Kabupaten Sumedang menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana Jabar Etno Fest #1 pada 2–4 November 2025.

Festival kebudayaan bertema “Menjalin Tradisi, Menginspirasi Generasi” ini diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat.

Acara tersebut bertujuan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dan membuka ruang inovasi bagi generasi muda.

Selama tiga hari, Jabar Etno Fest menampilkan berbagai kegiatan budaya Jawa Barat, mulai dari parade kesenian, permainan rakyat, hingga Bazar Kuliner Nusantara.

Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan Gastronomi Kraton, Wastra Kraton, serta ritual Nyadran Makam Leluhur di kawasan Keraton Sumedang Larang.

Puncaknya, penampilan Orkestra Tarawangsa dan Oratorium Kolosal “Kabayan Masagi” menutup festival dengan penuh kebanggaan terhadap budaya Sunda.

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan mengatakan Jabar Etno Fest merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan seniman daerah dalam melestarikan budaya.

Dia menegaskan, kebudayaan bukan hanya tontonan, tetapi juga kekuatan ekonomi yang memperkuat jati diri bangsa.