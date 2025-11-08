Jabar Rawan Bencana, Kapolri Jamin Polda Siap Tangani Bencana Akhir Tahun

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan angka bencana tertinggi di Indonesia.

Karena itu, Listyo memastikan Polda Jabar dengan unsur satuannya sudah siap menangani kebencanaan, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Samapta Bhayangkara (Sabhara), dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud).

"Semuanya termasuk juga dari layanan pengaduan terhadap informasi-informasi yang perlu bantu segera terkait dengan masalah bencana, karena kami tahu bahwa di Jawa Barat ini termasuk yang angka bencananya cukup tinggi, ya mungkin nomor satu atau dua di Indonesia," kata Listyo di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11)

Menurutnya, satuan penanganan bencana sudah dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan yang canggih.

Sehingga untuk tahap pertama penanganan bencana, seperti banjir dan tanah longsor, kewilayahan siap.

"Alhamdulillah tadi saya melihat langsung bagaimana masing-masing satgas dengan perlengkapan yang ada semuanya dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang cukup, sehingga untuk tahapan pertama penanggulangan bencana saya kira itu bisa dilakukan dengan baik, sebelum nanti kemudian ada tahapan-tahapan penanggulangan bencana serta dengan SOP yang ada," terangnya.

Sebelumnya, seluruh perangkat daerah di Jawa Barat, termasuk aparat kepolisian siap siaga mengantisipasi bencana di tengah musim hujan yang mulai melanda.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, aparatur pemerintah di Jabar telah melakukan apel siaga tanggap darurat untuk menghadapi bencana.