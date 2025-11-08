menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Jabar Rawan Bencana, Kapolri Jamin Polda Siap Tangani Bencana Akhir Tahun

Jabar Rawan Bencana, Kapolri Jamin Polda Siap Tangani Bencana Akhir Tahun

Jabar Rawan Bencana, Kapolri Jamin Polda Siap Tangani Bencana Akhir Tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menghadiri kegiatan 'Apel Ojol Kamtibmas Polda Jabar' di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11/205).

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan angka bencana tertinggi di Indonesia.

Karena itu, Listyo memastikan Polda Jabar dengan unsur satuannya sudah siap menangani kebencanaan, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Samapta Bhayangkara (Sabhara), dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud).

"Semuanya termasuk juga dari layanan pengaduan terhadap informasi-informasi yang perlu bantu segera terkait dengan masalah bencana, karena kami tahu bahwa di Jawa Barat ini termasuk yang angka bencananya cukup tinggi, ya mungkin nomor satu atau dua di Indonesia," kata Listyo di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11)

Baca Juga:

Menurutnya, satuan penanganan bencana sudah dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan yang canggih.

Sehingga untuk tahap pertama penanganan bencana, seperti banjir dan tanah longsor, kewilayahan siap.

"Alhamdulillah tadi saya melihat langsung bagaimana masing-masing satgas dengan perlengkapan yang ada semuanya dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang cukup, sehingga untuk tahapan pertama penanggulangan bencana saya kira itu bisa dilakukan dengan baik, sebelum nanti kemudian ada tahapan-tahapan penanggulangan bencana serta dengan SOP yang ada," terangnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, seluruh perangkat daerah di Jawa Barat, termasuk aparat kepolisian siap siaga mengantisipasi bencana di tengah musim hujan yang mulai melanda.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, aparatur pemerintah di Jabar telah melakukan apel siaga tanggap darurat untuk menghadapi bencana.

Jawa Barat wilayah rawan bencana, 1.500an kasus tercatat. Satuan Polda Jabar dilengkapi alat canggih dan siaga penuh antisipasi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI