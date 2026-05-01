Jabat Kajati Bengkulu, Saiful Bahri Tegaskan Tidak Boleh Ada Perkara yang Mangkrak
jpnn.com - KOTA BENGKULU - Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Saiful Bahri yang dilantik Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Rabu (29/4), berkomitmen menuntaskan seluruh perkara yang tengah ditangani Kejati Bengkulu.
Dia menegaskan bahwa setiap perkara harus dikaji mendalam, sebelum diambil langkah hukum.
Saiful menekankan tidak boleh ada perkara yang mangkrak atau berhenti di jalan.
Menurut dia, semua kasus harus ditangani profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Dengan begitu, setiap pimpinan di kejaksaan memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan perkara berjalan hingga tuntas.
"Memang sudah banyak laporan yang masuk, tetapi kami harus melihat kekuatan alat bukti dan konstruksi perkaranya. Semua harus jelas sebelum dilanjutkan. Kalau alat bukti sudah cukup, maka harus dibawa ke pengadilan, tidak boleh setengah-setengah," kata Saiful di Kota Bengkulu, Jumat (1/5).
Dia mengaku telah menerima sejumlah laporan perkara dari jajaran internal.
Saiful akan melakukan supervisi ketat guna memastikan semua proses berjalan sesuai target.
- Forsa Desak Jaksa Agung dan Kapolri Usut Aliran Dana Asing ke LSM
- Satgas PKH Selamatkan Aset Negara Rp 371 T Sejak Februari 2025
- Satgas PKH Selamatkan Rp 11,4 T Uang Negara, ART: Kejagung Spektakuler, tetapi Perlu Bekerja Lebih Keras
- ART: Jaksa Perlu Terus Diperkuat, Baik Keamanan maupun Kesejahteraannya
- Hargai Proses Hukum, PT SLS Tekankan Pentingnya Independensi Persidangan
- ART Dukung Langkah Jaksa Agung Bersih-Bersih Jaksa Nakal