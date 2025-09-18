menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Jabat Kepala BKP, Angga Raka Disarankan Mundur dari Posisi Wamenkomdigi

Jabat Kepala BKP, Angga Raka Disarankan Mundur dari Posisi Wamenkomdigi

Jabat Kepala BKP, Angga Raka Disarankan Mundur dari Posisi Wamenkomdigi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), pada Rabu (17/9) siang. Foto: tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyarankan Angga Raka Prabowo mundur dari kursi Wamenkomdigi, setelah resmi menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).

Badan tersebut menjadi transformasi dari Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Presiden.

Menurut Deng Ical sapaan Syamsu Rizal, tugas Kepala BKP sangat berat, sehingga Angga Raka perlu mundur dari Wamenkomdigi. 

Baca Juga:

Terlebih lagi, ujarnya, Angga Raka harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden RI Prabowo Subianto dengan tepat dan efektif ke publik.

“Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancauan,” kata Deng Ical dalam keterangan persnya, Kamis (18/9).

Wakil Wali Kota Makassar itu mengatakan BKP sebenarnya punya tugas berat lain seperti membangun sistem komunikasi strategis dan responsif. 

Baca Juga:

Kemudian, kata Deng Ical, BKP perlu pula memberikan informasi aktual dan akurat kepada Prabowo, agar Kepala Negara bisa merespons persoalan masyarakat secara tepat.

“Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada,” lanjut legislator Dapil I Sulawesi Selatan itu.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyarankan Angga Raka Prabowo mundur dari kursi Wamenkomdigi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI