Jabat Menko Polkam Ad Interim, Sjafrie Sjamsoeddin Belum Komunikasi dengan Budi Gunawan

jpnn.com - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin mengaku dirinya belum berkomunikasi dengan eks Menko Polkam Budi Gunawan.

Dia mengaku bahwa baru berkantor sebagai menko polkam pada Selasa (9/9) hari ini.

Agenda pertamanya sebagai menko polkam hanya memberikan arahan kepada wakil menteri, sekretaris menteri, lima deputi, dan staf ahli menko polkam.

“Ini hari pertama saya masuk di kantor menko polkam. Dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penugasan sebagai Menko Polkam,” ucap Sjafrie.

Untuk itu, dia mengaku hingga saat ini belum berkomunikasi dengan Budi Gunawan.

“Saya belum melakukan komunikasi apa-apa. Saya kira sudah jelas tadi, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan,” jelasnya.

Diketahui, Sjafrie Sjamsoeddin mengisi posisi sebagai menteri koordinator politik dan keamanan ad interim menggantikan Budi Gunawan.

Sjafrie sendiri juga saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan.