jpnn.com - Jakarta Aesthetic Clinic (JAC) kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Klinik estetika yang berlokasi di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan itu meraih penghargaan The Highest Achievement Portfolio dalam ajang Golden Record Awards (GRA) by Merz Aesthetics di Bangkok, Thailand, Rabu (25/11).

JAC berhasil meraih penghargaan tersebut berkat pencapaian jumlah pasien terbanyak sepanjang 2026, mengungguli sejumlah klinik estetika dari Hong Kong, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan India.

Prestasi tersebut sekaligus mengukuhkan posisi JAC sebagai juara pertama di Asia Pasifik sebanyak lima kali, yakni pada 2019, 2020, 2024, 2025, dan 2026.

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"Pencapaian itu menjadi bukti konsistensi JAC dalam mengembangkan layanan kedokteran estetika di tengah persaingan global," kata Founder JAC dr. Olivia Ong, M.Biomed (AAM), Kamis (26/11).

Dia menilai sentuhan manusia tetap memiliki peran penting dalam dunia kedokteran estetika di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI).

“Karena sejatinya, presisi saja tidak cukup, dibutuhkan rasa, intuisi, dan kepekaan untuk menghadirkan hasil yang benar-benar natural, hidup dan personal,” ujarnya.

Di tengah maraknya tren wisata operasi plastik ke Korea Selatan, perawatan estetika tanpa pembedahan di dalam negeri juga masih menjadi pilihan masyarakat.

Sejumlah selebritas tanah air bahkan mempercayakan perawatan wajah mereka kepada JAC, antara lain Alyssa Daguise, Syifa Hadju, hingga Natasha Rizky.