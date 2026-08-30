Jackie Glass Berpulang dalam Usia 70 Tahun, Begini Perjalanan Kariernya

jpnn.com, LAS VEGAS - Hakim sekaligus presenter, Jackie Glass dikabarkan meninggal dunia di Las Vegas pada Jumat (28/8) waktu setempat.

Pembawa acara program televisi, Swift Justice itu menghembuskan napas terakhir dalam usia 70 tahun.

Kabar kepergian Jackie Glass disampaikan oleh putrinya, Rachel Wolfson, melalui unggahan di Facebook, seperti dilaporkan TMZ.

“Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hidup ini tanpamu. Aku sangat mencintaimu, Ibu Jackie Glass. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi,” tulis Rachel Wolfson dilansir The Hollywood Reporter.

Jackie Glass merupakan hakim di kawasan Clark, Nevada. Namanya dikenal luas setelah memimpin persidangan yang menjatuhkan hukuman 33 tahun penjara kepada O.J. Simpson dalam kasus perampokan bersenjata di sebuah hotel di Las Vegas pada 2008.

O.J. Simpson mendapatkan pembebasan bersyarat pada 2017. Dia meninggal dunia pada 2024 dalam usia 76 tahun setelah berjuang melawan kanker prostat.

Setelah bertahun-tahun berkarier sebagai hakim, Jackie Glass beralih ke layar kaca.

Pada 2011, dia mengambil alih posisi pembawa acara Swift Justice, menggantikan Nancy Grace yang sebelumnya memimpin program tersebut.