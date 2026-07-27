Jack's Club Pertama di Dunia untuk Kategori Resor Hadir di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Mulai Juli hingga September, The St. Regis Bali Resort menghadirkan Jack's Club, menandai kehadiran Jack's Club pertama di lingkungan resor secara global sekaligus membuka babak baru bagi pengalaman ikonik.

Aktivasi musiman ini mengubah The St. Regis Bar menjadi destinasi elegan yang memadukan alunan live jazz, serta kolaborasi kuliner istimewa dalam suasana yang mengalir harmonis antara area indoor yang mewah dan teras terbuka yang menawan.

"Jack's Club merupakan perayaan atas nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari warisan St. Regis selama lebih dari satu abad, dimulai dari momen kebersamaan berkesan, talenta-talenta terbaik, dan malam-malam yang tak terlupakan," ujar Héctor Busto, General Manager, The St. Regis Bali Resort.

"Kami merasa terhormat dapat menghadirkan Jack's Club pertama di lingkungan resor, memadukan musik kelas dunia, talenta kuliner ternama, serta pengalaman istimewa yang merefleksikan warisan St. Regis dan destinasi Bali yang begitu hidup," sambungnya,

Momentum Pariwisata Bali Dorong Segmen Luxury Travel

Pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Pada Mei 2026, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Bali mencapai 578.251 kunjungan, naik 4,50 persen dibandingkan April 2026, sementara tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang meningkat menjadi 61,16 persen, atau naik 3,22 poin secara bulanan dan 3,06 poin dibandingkan Mei 2025.

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Secara nasional, Indonesia mencatat 6,07 juta kunjungan wisman sepanjang Januari–Mei 2026, atau meningkat 7,68 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Bali tetap menjadi pintu masuk utama wisman.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, rata-rata nilai belanja wisman di Bali mengalami kenaikan, yakni mencapai Rp2,11 juta per malam. Menurut Busto, tren ini mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap pengalaman luxury travel, selaras dengan konsep yang dihadirkan Jack's Club.