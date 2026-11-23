jpnn.com, SURAKARTA - Pekan Olahraga Paralimpik (Peparprov) V Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Stadion Sriwedari Kota Surakarta pada Minggu malam, 22 November 2026.

Sebanyak 1.564 atlet dari 35 kabupaten/kota akan berlaga untuk 13 cabang olahraga yang dipertandingkan.

Event tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.

Dalam pembukaan itu, seluruh kontingen National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mengikuti defile dengan menampilkan ciri khas daerah masing-masing.

Sumarno mengatakan Peparprov bukan hanya ajang pertandingan, tetapi juga momentum untuk melihat hasil pembinaan di daerah, sekaligus menjaring atlet yang akan dipertandingkan dalam Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas).

“Ini menjadi ajang untuk menguji pembinaan yang dilakukan teman-teman di kabupaten/kota. Tentu saja, kegiatan ini juga menjadi ajang seleksi untuk pembinaan selanjutnya,” kata Sumarno.

Dia mengingatkan semangat berolahraga harus berjalan beriringan dengan sportivitas, kejujuran, dan keselamatan.

Sebab, nilai olahraga tidak hanya diukur dari kemenangan dan perolehan medali, tetapi juga dari karakter yang dibangun melalui proses perjuangan.