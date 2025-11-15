Jadi Aksi Korporasi yang Menarik, Buyback Bank Mandiri Dinanti Pelaku Pasar
jpnn.com, JAKARTA - Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan buyback merupakan salah satu aksi korporasi yang paling dinanti pelaku pasar.
Nafan menilai kebijakan buyback Bank Mandiri akan memperkuat kepercayaan investor serta menjaga valuasi saham agar kembali mencerminkan kinerja keuangan perusahaan.
Menurutnya langkah tersebut menegaskan fundamental kuat BMRI sekaligus memperkuat prospek sektor perbankan di tengah tren penurunan suku bunga acuan.
“Buyback ini menjadi aksi korporasi yang menarik dan memang paling ditunggu investor. Saat pengumuman dilakukan, saham BMRI langsung menunjukkan tren bullish. Jadi wajar jika hal itu mencerminkan respons positif terhadap rencana buyback,” ujarnya.
Menurut Nafan, tujuan utama buyback Bank Mandiri adalah mengembalikan performa harga saham agar selaras dengan fundamental perusahaan, sekaligus meningkatkan likuiditas serta kapitalisasi pasar.
Langkah tersebut juga diharapkan mendorong partisipasi aktif investor untuk kembali mengakumulasi saham BMRI.
Bank Mandiri sebelumnya telah mengumumkan rencana buyback saham senilai Rp1,17 triliun sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Plaza Mandiri, Jakarta, pada 25 Maret 2025.
Dana buyback akan bersumber dari kas internal perseroan dan dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPS.
Aksi pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan PT Bank Mandiri (BMRI) dinilai menjadi katalis positif bagi pergerakan harga saham Mandiri.
