Jadi Aset Masa Depan Klub, Kiper Muda PSIM Cahya Supriadi Diikat Kontrak Baru
jpnn.com, JAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta memastikan kiper muda potensial Cahya Supriadi tetap bertahan di skuad Laskar Mataram seusai penandatanganan perpanjangan kontrak baru berkat penampilannya yang dinilai memuaskan.
Keputusan mempertahankan Cahya didasari oleh kontribusi nyata pemain itu di lapangan, kata General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny dalam laman PSIM pada Jumat.
PSIM menilai Cahya memiliki kualitas mumpuni dan prospek cerah sebagai aset masa depan klub.
"Secara keseluruhan penampilannya memuaskan untuk ukuran kiper muda seperti dia," ujar Steven.
Pemain berusia 23 tahun itu sudah tampil dalam 32 laga Super League untuk melakukan 107 penyelamatan, 1 assist, dan 595 umpan sukses dari 797 percobaan.
"Kita memang tidak hanya menginginkan pemain yang siap bermain, tetapi kita juga ingin memiliki pemain potensial yang bisa dikembangkan. Salah satu contohnya adalah Cahya," kata Steven.
Keseriusan dan kepercayaan manajemen disambut baik oleh pemain kelahiran Kota Karawang itu.
"Alasan utama saya memperpanjang kontrak karena saya sudah merasa sangat nyaman berada di Yogyakarta. Kenyamanan ini saya rasakan, baik dari kotanya maupun dari segala atmosfer sepak bolanya yang telah saya lalui selama satu musim ini," kata Cahya.(antara/jpnn)
Manajemen PSIM Yogyakarta memastikan kiper muda potensial Cahya Supriadi tetap bertahan di skuad Laskar Mataram seusai penandatanganan perpanjangan kontrak baru
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
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