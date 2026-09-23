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Jadi Best Couple, Junior Roberts dan Sandrinna Michelle Sudah Punya Rencana Nikah?

Jadi Best Couple, Junior Roberts dan Sandrinna Michelle Sudah Punya Rencana Nikah?
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Junior Roberts dan Sandrinna Michelle saat Infotainment Awards 2026 di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta, Selasa (22/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Sandrinna Michelle dan Junior Roberts meraih penghargaan Best Couple dalam ajang Infotainment Awards 2026 yang digelar SCTV di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta pada Selasa (22/9).

Pasangan selebritas itu mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut.

“Sangat-sangat enggak expect banget ya. Benar-benar enggak expect banget sih bakal dapat ini,” kata Junior Roberts saat ditemui di Studio 6 EMTEK City, Daan Mogot, Jakarta, Selasa (22/9).

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Hal serupa dirasakan Sandrinna Michelle. Aktris muda itu mengaku sempat grogi saat namanya dan kekasih dipanggil sebagai penerima penghargaan Infotainment Awards 2026.

“Sama sih. Jadi tadi pas dipanggil juga kayak, hah, dipanggil juga. Kelihatan banget aku grogi banget,” ucap Sandrinna.

Di balik kemenangan itu, Junior Roberts kemudian mengungkap kabar menarik mengenai kelanjutan hubungannya dengan Sandrinna.

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Saat ditanya mengenai keinginan penggemar agar hubungan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, dia mengaku sudah memiliki rencana.

“Kalau itu, sudah ada rencananya lah,” ungkap Junior Roberts.

Sandrinna Michelle dan Junior Roberts meraih penghargaan Best Couple dalam ajang Infotainment Awards 2026 yang digelar SCTV.

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