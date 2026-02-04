menu
Jadi Bos Baru Foom, Arief Muhammad Perkuat Bisnis di Industri Vape

Jadi Bos Baru Foom, Arief Muhammad Perkuat Bisnis di Industri Vape

Jadi Bos Baru Foom, Arief Muhammad Perkuat Bisnis di Industri Vape
Arief Muhammad jadi bos baru Foom. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Arief Muhammad kembali mencuri perhatian publik setelah resmi bergabung sebagai boss baru Foom.

Pengumuman tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi sorotan berbagai kalangan.

Sosok kreator sekaligus entrepreneur ini dinilai membawa energi dan perspektif baru bagi brand vape lokal yang tengah berkembang.

Selama ini, Arief dikenal aktif membangun berbagai lini bisnis di bidang kreatif dan digital, sehingga kehadirannya dianggap strategis untuk memperkuat posisi brand di industri vape.

Momen bergabungnya Arief ditandai dengan kunjungan langsung ke kantor pusat Foom.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyusuri area kerja, melihat aktivitas tim, serta berdiskusi dengan jajaran manajemen. 

Dalam pertemuan tersebut, Arief juga membahas arah dan visi brand ke depan bersama manajemen.

Dia menegaskan perannya bukan sekadar sebagai figur publik, melainkan sebagai bagian dari pengambil keputusan strategis perusahaan.

Arief Muhammad resmi bergabung sebagai boss baru Foom dan siap membawa energi baru di industri vape.

