Jadi Bos OJK, Friderica Widyasari Dewi Janji Jaga Kepercayaan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Friderica Widyasari Dewi resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (11/3).
Dia resmi menjadi nakhoda OJK seusai menuntaskan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR RI.
Dalam uji kelayakan, pejabat yang akrab disapa Kiki tersebut membawa visi dan misi jika terpilih menjadi Ketua DK OJK.
Dalam paparannya, Kiki menekankan penguatan sektor jasa keuangan sebagai pilar utama kemajuan bangsa di masa depan.
Kiki mengusung visi utama yang berfokus pada tiga pilar strategis bagi keberlanjutan ekonomi nasional.
Adapun visi tersebut yakni Menjaga Stabilitas, Memulihkan Kepercayaan Publik, dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan.
Kiki menegaskan OJK memiliki peran krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi tanah air secara keseluruhan.
Guna mewujudkan visi tersebut, Kiki merinci sederet kebijakan prioritas, dimulai dari upaya menjaga stabilitas sektor keuangan.
Friderica Widyasari Dewi terpilih menjadi Ketua OJK, janji jaga stabilitas dan kepercayaan publik demi Indonesia Emas 2045.
