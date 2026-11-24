jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diumumkan menjadi salah satu calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari situs web resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Amran memiliki harta mencapai Rp1,7 triliun.

Harta ini terbagi dalam beberapa bagian.

Pertama, Amran memiliki tiga tanah dan bangunan masing-masing senilai Rp600 juta, Rp500 juta, dan Rp500 juta.

Lalu, dia mempunyai 57 tanah yang terbagi di beberapa kota, yakni Kota Gowa, Kota Makassar, Bone, Pangkajene, Konawe, dan Gowa dengan total nilai mencapai Rp302 miliar.

Amran juga memiliki sepuluh kendaraan roda empat dengan total nilai mencapai Rp18,6 miliar.

Kepala Bapanas itu memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp2,8 triliun.

Porsi besaran harta dengan nilai terbesar milik Amran ilaha surat berharga yang mencapai Rp1,1 triliun.