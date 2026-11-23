jpnn.com - JAKARTA - Dua calon wakil presiden Sugiono dan Andi Amran Sulaiman tidak harus mundur dari jabatannya sebagai menteri selama pencalonan berlangsung.

“Mengundurkan dirinya nanti setelah terpilih,” kata Ketua Tim Verifikasi MPR terkait Calon Wakil Presiden Sisa Masa Jabatan 2024–2029 Habiburokhman dalam jumpa pers seusai rapat pleno tim verifikasi MPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan yang sama, anggota tim verifikasi, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa aturan itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

“Ada putusan MK terkait hal itu. Untuk pejabat setingkat menteri itu tidak harus mengundurkan diri, tetapi pada saat dia terpilih dan kemudian dilantik, dia wajib untuk mengundurkan diri karena tidak boleh ada rangkap jabatan,” ujar dia.

Putusan MK yang dimaksud Basarah, yaitu nomor 68/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada Oktober 2022.

Putusan itu berkaitan uji materi Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan Partai Garuda.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri dikecualikan dari keharusan pejabat negara mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai capres atau cawapres, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri itu mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Nama Amran Sulaiman dan Sugiono diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada MPR pada Senin sore.