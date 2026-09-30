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Jadi Cosplayer Pocong di Film Conjurig, Dito Darmawan Cerita Tantangannya

Jadi Cosplayer Pocong di Film Conjurig, Dito Darmawan Cerita Tantangannya
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Konferensi pers film Conjurig di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (28/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dito Darmawan menceritakan pengalamannya menjadi cosplayer pocong dalam film terbarunya, 'Conjurig'.

Dalam film drama komedi itu, dia berperan sebagai Piit, seorang pemuda yang menjadi cosplayer pocong di kawasan Alun-Alun Bandung.

Demi perannya tersebut, Dito Darmawan mengaku setiap hari harus memakai riasan yang tebal.

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Proses transformasi dirinya menjadi sosok hantu pocong pun memakan waktu yang tak sebentar setiap harinya.

"Itu heavy makeup setiap hari, terus setiap hari juga aku spend dua jam sebelum mulai take untuk make up-an doang," ujar Dito Darmawan di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (28/9).

Dia lantas menceritakan proses make up selama dirinya harus berlakon sebagai cosplayer pocong.

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Dia mengatakan bahwa dirinya dirias secara manual dengan menggunakan paint brush.

Sebelum dirias seperti itu, Dito Darmawan mengaku bahwa dirinya telah melakukan tes make up terlebih dahulu.

Aktor Dito Darmawan menceritakan pengalamannya menjadi cosplayer pocong dalam film Conjurig.

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