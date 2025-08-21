Jadi Destinasi Favorit, PIK2 Punya Kuliner Lezat hingga Sunset Cantik

jpnn.com, JAKARTA - Akhir pekan kini makin menarik dengan hadirnya Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) sebagai destinasi wisata lengkap.

Pantai, kuliner, hiburan, hingga spot foto tersedia di kawasan yang terus berkembang tersebut.

PIK2 memiliki Kota Belanda, Land’s End, dan Aloha yang menjadi lokasi favorit untuk berburu foto estetik.

Ada pula Dragon Point dengan patung naga raksasa juga menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

“PIK2 adalah destinasi yang bisa dinikmati keluarga, pasangan, maupun komunitas,” ujar Direktur Marketing PIK2 Lucia Aditjakra.

Saat ini lebih dari 75 tenant kuliner, mulai dari street food hingga makanan internasional, hadir di PIK2.

Sementara itu, garis pantai pasir putih sepanjang ±4 km di Aloha PIK2 dan Land’s End menjadi lokasi favorit untuk menikmati kelapa muda sambil menyaksikan surya tenggelam atau sunset.

Bagi pengunjung yang datang bersama anak-anak, di PIK2 tersedia Greenbelt dan Orange Grooves yang dilengkapi wahana bebek air, jalur sepeda, hingga area joging.