Jadi Direktur LBH Ilumni FH Unpar, Noverizky Fokus Perluas Akses Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Advokat Noverizky Tri Putra ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan.

Dalam kepemimpinan barunya, Noverizky berkomitmen memperkuat akses keadilan dan pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Noverizky merupakan alumnus Fakultas Hukum Unpar angkatan 2003. Ia memiliki pengalaman pendidikan internasional, termasuk menyelesaikan program Master of Advanced Studies Master of Laws (LL.M Adv) di Leiden University, Belanda, serta mengikuti program International Economic Law and Policy di University of Barcelona, Spanyol, melalui beasiswa European Law Students’ Association (ELSA).

Dalam karier profesionalnya, Noverizky pernah bekerja sebagai Legal Associate di Calehr and Associates, Houston, Amerika Serikat. Di Indonesia, dia mendirikan kantor hukum AM Oktarina dan menjadi Founding Partner dengan spesialisasi hukum komersial dan korporasi.

Noverizky mengatakan, LBH harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pendampingan dan memperjuangkan hak-haknya. Menurut dia, akses terhadap keadilan perlu diperkuat agar masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

“LBH harus hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan memperjuangkan hak-haknya. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya,” ujar Noverizky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10).

Salah satu perkara yang menjadi perhatian awal LBH Ilumni FH Unpar adalah dugaan kekerasan terhadap seorang anak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, LBH turut menyoroti kebutuhan perlindungan korban dan keluarganya yang mengaku mendapat ancaman dari pihak keluarga terduga pelaku. Penanganan perkara tetap perlu mengedepankan pemeriksaan bukti dan asas praduga tak bersalah.