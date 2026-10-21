Jadi Dokter di Film Begu Ganjang, Randy Pangalila Ungkap Tantangannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Randy Pangalila bakal membintangi film horor terbaru berjudul Begu Ganjang.
Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama dr. Tobi, yang digambarkan sebagai sosok dokter rasional yang skeptis terhadap hal-hal mistis dan meyakini bahwa segala fenomena supranatural selalu memiliki penjelasan ilmiah.
Namun, situasi berubah drastis ketika dr. Tobi dihadapkan langsung pada keanehan-keanehan di sebuah rumah sakit di Sumatra yang memaksanya meruntuhkan logika medisnya sendiri.
"Jadi semua itu ada penjelasannya, tetapi segala hal yang terjadi di dalam rumah sakit yang ada di Sumatra ini, ini keanehannya tuh berkali-kali. Sampai akhirnya memaksa dia untuk mau enggak mau, suka atau tidak suka, ya dia melihat itu. Percaya atau tidak, ya as a doctor itu pasti akan bertentangan ya, karena dokter tetap harus bisa menjelaskan secara medis. Tetapi dia melihat sendiri," ujar Randy Pangalila di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
"Nah, itu sih yang menurut aku tuh sangat-sangat menarik ya. Dan ya aku jadi terima sih projek ini," imbuhnya.
Dia mengaku ini kali pertama dirinya memerankan karakter sebagai seorang dokter.
Namun menurutnya, karakternya di film tersebut tak hanya sekadar mengenakan atribut medis, tetapi dia juga menjalani persiapan yang serius serta mendalam melalui serangkaian workshop khusus di sebuah rumah sakit di kawasan Ciputat.
Randy mengatakan, para pemain dibekali pengetahuan nyata mulai dari penanganan first aid, teknik RJP, hingga protokol standar penanganan pasien di IGD.
Aktor Randy Pangalila bakal membintangi film horor terbaru berjudul Begu Ganjang.
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