Jadi Dokter Forensik di Serial Jodoh Wasiat Bapak Reborn, Nadya Arina Bagikan Cerita Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi sinergis antara saluran televisi ANTV dan layanan streaming global Netflix siap luncurkan series terbaru Jodoh Wasiat Bapak Reborn.

Series itu dibintangi oleh Nadya Arina, Kevin Julio, Bara Valentino, Cut Keke, hingga Bopak Castello.

Berperan sebagai Adinda, Nadya Arina lantas mengungkapkan karakter yang dilakoninya.

Dalam series tersebut, dia berperan sebagai seorang dokter forensik bernama Adinda yang memiliki kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan arwah.

"Karakterku ini namanya Adinda. Adinda ini seorang dokter forensik, anaknya Pak Adam. Adinda ini diberikan wasiat oleh bapaknya yang memang sudah berpulang dan akhirnya, long story short, Adinda ini bisa berkomunikasi dan bisa melihat arwah," ujar Nadya Arina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).

"Jadi yang menjadi menarik adalah di setiap episodenya nanti Adinda ini punya case-case yang berbeda-beda gitu, membantu jenazah-jenazah yang berbeda di setiap episodenya," sambungnya.

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Dia mengaku ini merupakan kali pertama dirinya membintangi serial bergenre horor suspense.

Nadya Arina mengatakan bahwa hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya. Walau demikian, dia bersyukur memiliki waktu yang cukup untuk proses reading.