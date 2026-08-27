menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Jadi Dokter Forensik di Serial Jodoh Wasiat Bapak Reborn, Nadya Arina Bagikan Cerita Ini

Jadi Dokter Forensik di Serial Jodoh Wasiat Bapak Reborn, Nadya Arina Bagikan Cerita Ini

Jadi Dokter Forensik di Serial Jodoh Wasiat Bapak Reborn, Nadya Arina Bagikan Cerita Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers serial Jodoh Wasiat Bapak Reborn di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi sinergis antara saluran televisi ANTV dan layanan streaming global Netflix siap luncurkan series terbaru Jodoh Wasiat Bapak Reborn.

Series itu dibintangi oleh Nadya Arina, Kevin Julio, Bara Valentino, Cut Keke, hingga Bopak Castello.

Berperan sebagai Adinda, Nadya Arina lantas mengungkapkan karakter yang dilakoninya.

Baca Juga:

Dalam series tersebut, dia berperan sebagai seorang dokter forensik bernama Adinda yang memiliki kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan arwah.

"Karakterku ini namanya Adinda. Adinda ini seorang dokter forensik, anaknya Pak Adam. Adinda ini diberikan wasiat oleh bapaknya yang memang sudah berpulang dan akhirnya, long story short, Adinda ini bisa berkomunikasi dan bisa melihat arwah," ujar Nadya Arina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).

"Jadi yang menjadi menarik adalah di setiap episodenya nanti Adinda ini punya case-case yang berbeda-beda gitu, membantu jenazah-jenazah yang berbeda di setiap episodenya," sambungnya.

Baca Juga:

Dia mengaku ini merupakan kali pertama dirinya membintangi serial bergenre horor suspense.

Nadya Arina mengatakan bahwa hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya. Walau demikian, dia bersyukur memiliki waktu yang cukup untuk proses reading.

Kolaborasi sinergis antara saluran televisi ANTV dan layanan streaming global Netflix siap luncurkan series terbaru Jodoh Wasiat Bapak Reborn.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI