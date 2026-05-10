Jadi Eksekutif Produser Untuk Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan, Irish Bella Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Irish Bella kini terjun sebagai eksekutif produser melalui film 'Dosa: Penebusan atau Pengampunan'.

Film produksi HAS Picture dan HAS Creative itu mengusung genre thriller dengan sentuhan horor psikologis.

Irish Bella lantas mengungkapkan antusiasmenya karena akhirnya film tersebut bisa segera ditonton oleh masyarakat Indonesia.

Adapun trailer film Dosa: Penebusan atau Pengampunan baru saja dirilis.

"Excited banget. Akhirnya kami bisa menunjukkan ke kalian semua trailernya, official trailer dan juga posternya," ujar Irish Bella di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/5).

Dia menuturkan berada di belakang layar seperti ini merupakan salah satu keinginannya yang menjadi nyata.

Sebab selama 16 tahun tampil di depan kamera, Irish Bella mengakui ada rasa penasaran bagaimana produksi di belakang layar dari sebuah proyek film.

"Akhirnya sudah jalannya takdir kayaknya ya, waktu itu sebenarnya suami juga sudah dekat juga sama Mas Echa dan juga Mas Sondang. Kebetulan saya kenal juga mereka, saya tahu mereka ini kredibilitasnya seperti apa, kerjanya profesional banget. Jadi begitu mereka datang terus propose sebuah film saya tahu, ini bukan film yang biasa saja pastinya," tuturnya.