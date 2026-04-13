Jadi Favorit Baim Wong, Chicken Crunchy Roll Perkuat Pasar Jajanan Kekinian

jpnn.com, JAKARTA - PT Master Kuliner Indonesia memperkuat posisi bisnis merek andalannya, Chicken Crunchy Roll, sebagai salah satu jajanan kekinian di tengah pertumbuhan industri street food nasional.

Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk makanan cepat saji dengan inovasi rasa dan konsep yang mudah dijangkau konsumen.

Chicken Crunchy Roll mengusung produk berbasis ayam fillet dengan tekstur renyah di luar dan tetap lembut di dalam, yang dipadukan dengan berbagai varian rasa.

Pilihan menu yang ditawarkan mencakup bumbu tabur, seperti keju, balado, dan jagung manis, serta saus seperti barbeque pedas, teriyaki, hingga varian saus khas lainnya.

Produk ini juga dilengkapi dengan berbagai isian seperti saus keju dan mentai yang menjadi nilai tambah dalam pengalaman konsumsi.

Perusahaan menyebut, produk tersebut telah mendapatkan respons positif dari pasar, termasuk kehadirannya dalam berbagai acara yang melibatkan figur publik.

Sejumlah selebritas seperti Baim Wong, Nia Ramadhani, hingga Atta Halilintar disebut pernah menghadirkan produk ini dalam berbagai kegiatan.

"Kehadiran Chicken Crunchy Roll di berbagai acara yang dihadiri oleh figur publik terkemuka menjadi bukti bahwa produk kami dapat diterima oleh berbagai kalangan," kata Bondan, Social Media Supervisor PT Master Kuliner Indonesia.