jpnn.com, LOMBOK - Angin segar diterima oleh Ida Ayu Ketut Sumitri, salah seorang tenaga pendidik di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) yang telah mengabdi selama dua dekade.

Dia mendapat hadiah perjalanan umrah langsung dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional. Hadiah itu diterimanya saat mengikuti acara di halaman Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB pada Rabu (25/11).

Tak hanya menerima hadiah perjalanan ibadah ke Tanah Suci, guru yang kini bertugas di SMKN 1 Lingsar, Lombok Barat tersebut juga memperoleh kepastian terkait pengusulan statusnya menjadi guru penuh waktu mulai awal tahun 2027 mendatang.

Perhatian tersebut menjadi titik terang setelah penantian panjang selama 20 tahun mengabdi di dunia pendidikan.

Ida Ayu Ketut Sumitri mulai meniti karier sebagai tenaga pendidik sejak tahun 2006 sebagai guru honorer sekolah dasar (SD).

Pada 2026 lalu, dia termasuk salah satu guru di lingkup Pemprov NTB yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebelum akhirnya mendapat kabar gembira pada peringatan Hari Guru tahun ini.

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"Ini beliau paling lama berarti ya. Yang paling lama sebagai guru (paruh waktu), mungkin di atas 20 tahun. Ibu nanti bulan Januari nanti umrah, itu atas biaya saya pribadi," ujar Lalu Muhamad Iqbal kepada Ida Ayu.

Selain memberangkatkan Ida Ayu Ketut Sumitri sebagai guru dengan masa pengabdian terlama, Iqbal juga meminta jajarannya mendata satu guru lagi dengan usia paling senior untuk turut dikawal keberangkatannya. "Sama minta yang paling tua satu, nanti supaya kami kawal ya," imbuhnya.