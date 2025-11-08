Jadi 'Hotel Merah Putih', SPBU Pertamina Tempat Favorit Para Bikers Saat Touring

jpnn.com, JAKARTA - SPBU Pertamina menjadi tempat singgah yang murah meriah, lengkap, dan nyaman bagi para komunitas bikers.

Mulai dari area parkir yang luas, toilet bersih, hingga ketersediaan minimarket dan mushola, membuat SPBU menjadi tempat ideal untuk melepas lelah sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Di kalangan para bikers, istilah 'Hotel Merah Putih' sudah tidak asing lagi.

Sebutan unik ini merujuk pada SPBU Pertamina yang kini bukan hanya menjadi tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga tempat beristirahat favorit bagi para pengendara motor yang melakukan perjalanan jauh atau touring lintas daerah.

“Murah meriah istirahat di sini, lengkap, komplit, nyaman. Toiletnya juga banyak,” ujar Eko pengunjung rest area SPBU Muri di Tegal, Jawa Tengah, yang melakukan touring bersama komunitas motornya.

“Kalau cuma sekadar tidur sesaat lalu ngegas lagi, kami lebih milih tidur di SPBU. Yang penting bisa rebahan sebentar, isi tenaga, pulsa habis itu ngegas lagi," timpal Bikers lainnya.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan kenyamanan konsumen menjadi prioritas utama.

“Kami senang SPBU Pertamina kini menjadi bagian dari pengalaman perjalanan masyarakat, termasuk para bikers. SPBU bukan hanya tempat mengisi energi kendaraan, tapi juga tempat mengisi energi bagi pengendaranya,” tutur Roberth.