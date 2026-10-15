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Jadi Ibu, Ochi Rosdiana Ungkap Perubahan yang Dirasakan

Jadi Ibu, Ochi Rosdiana Ungkap Perubahan yang Dirasakan
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Pesinetron Ochi Rosdiana. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menjalani peran baru sebagai seorang ibu membawa perubahan tersendiri dalam kehidupan Ochi Rosdiana.

Aktris berusia 27 tahun itu dikarunia anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Dia lantas mengungkapkan perubahan yang dirasakannya semenjak menjadi seorang ibu.

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"Paling berubah tentunya waktu, aku enggak terlalu banyak mikirin tentang aku. Aku baru sadar kayak kalau dulu, Mama selalu bilang kayak, 'Nanti ketika kamu sudah jadi orang tua pasti akan tahu anak tuh yang utama,' dan ternyata benar," kata Ochi Rosdiana di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Saat ini, buah hati Ochi Rosdiana menginjak usia lima bulan menuju enam bulan.

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Dia pun mengaku selalu ingin menghabiskan waktu bersama buah hatinya tersebut.

"Aku rela kayak aku mandinya nanti saja, padahal mungkin aku punya waktu untuk mandi, tapi karena saking kayak enggak mau ninggalin dia, walaupun misalnya ada Mama, ada Mbak, ada suamiku, kayak penginnya bareng terus," tuturnya.

Menjalani peran baru sebagai seorang ibu membawa perubahan tersendiri dalam kehidupan Ochi Rosdiana.

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